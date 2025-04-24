Гидеон Саар призвал вывести 200-шекелевые банкноты из оборота в рамках борьбы с ХАМАСом

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опубликовал обращение к председателю Банка Израиля профессору Амиру Ярону с призывом вывести из оборота банкноты номиналом 200 шекелей.

"В последнее время все громче звучат голоса специалистов в финансовой и экономической сфере, а также сотрудников уполномоченных органов, указывающих на то, что значительная часть экономической мощи ХАМАСа базируется на огромном запасе 200-шекелевых банкнот", - говорится в письме.

Согласно содержащейся в письме рекомендации, вывод из оборота всех 200-шекелевых банкнот или, хотя бы, серий, которые поставлялись в сектор Газы, нанесет значительный урон ХАМАСу и затруднит возможность выплаты им зарплат и вербовки новых членов.

В ответ Банк Израиля сообщил, что полномочия вывода банкнот из оборота принадлежат исключительно главе центробанка, и что, несмотря на содержащееся в письме МИДа утверждение, "до настоящего времени управляющему не было представлено достаточно обоснованное профессиональное объяснение для вывода из оборота той или иной банкноты".

Согласно центробанку, "предложения, выдвинутые по этому вопросу различными сторонами, не соответствуют какому-либо профессиональному уровню, возможность их реализации отсутствует, и они не были представлены в упорядоченной форме управляющему и не были согласованы каким-либо образом с Банком Израиля". Поэтому управляющий Банком Израиля не намерен использовать свои полномочия и действовать для отмены какой-либо банкноты или изменения состава находящихся в обращении банкнот.

Банк Израиля подчеркивает, что банкнота достоинством 200 шекелей, находящаяся в обращении, как и другие банкноты и монеты, продолжает и будет продолжать использоваться в обычном порядке.