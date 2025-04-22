Мэры 12 городов севера требуют построить новый аэропорт в Изреэльской долине

Мэры Афулы, Ноф а-Галиля, Кармиэля, Тверии, Нагарии, Бейт-Шеана, Кирьят-Бялика, Кирьят-Яма, Цфата, Кирьят-Моцкина, глава местного совета Хацор а-Глилит и глава регионального совета Эмек а-Ярден направили правительству письмо с требованием построить новый международный аэропорт в Изреэльской долине.

Параллельно движение "Регавим" направило письмо с призывом построить новый аэропорт в Негеве.

Сага выбора места для второго международного аэропорта в помощь аэропорту Бен-Гурион длится уже более 15 лет. Несколько экспертных комиссий раз за разом указывали, что лучшим местом для строительства аэропорта является Изреэльская долина рядом с базой ВВС "Рамат-Давид". На севере аэропорт будет обслуживать больше населения и его маршруты взлета и посадки не будут пересекаться с маршрутами, занимаемыми аэропортом Бен-Гурион.

Однако активные протесты жителей Изреэльской долины и давление со стороны руководства населенных пунктов Негева каждый раз переправляли дискуссию на строительство аэропорта возле базы ВВС "Неватим".

В конце марта 2025 года экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению законопроект Альмога Коэна ("Ционут Датит"), обязывающего государство строить аэропорт в "Неватим", однако в последний момент представители оборонных структур запросили срочный созыв военно-политического кабинета правительства с требованием заблокировать закон.

Министр обороны Исраэль Кац вернулся к исходной позиции министерства, выступавшего против опции строительства аэропорта рядом с "Неватим". Возражение минобороны было снято в 2022 году, когда министром был Бени Ганц.

В итоге голосование по закону в итоговом чтении так и не состоялось. В четверг, 24 апреля, должно состояться очередное заседание правительства по данному поводу.