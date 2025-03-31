По просьбе ЦАХАЛа Нетаниягу затормозил закон о строительстве аэропорта в Неватим

Кнессет ушел на парламентские каникулы, так и не проголосовав во втором и третьем чтениях за законопроект Альмога Коэна о строительстве нового международного аэропорта в Негеве.

Голосование по нему было снято с повестки дня Кнессета в последний момент распоряжением премьер-министра Биньямина Нетаниягу по просьбе ЦАХАЛа.

Глава правительства распорядился провести проверку оборонных аспектов строительства аэропорта рядом с базой ВВС "Неватим".