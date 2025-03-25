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Экономика

"Калькалист": оборонные структуры против строительства аэропорта в Негеве

Авиация
Минобороны
Исраэль Кац
время публикации: 25 марта 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 10:06
"Калькалист": оборонные структуры против строительства аэропорта в Негеве
Moshe Shai/FLASH90

Представители оборонных структур запросили срочный созыв военно-политического кабинета правительства в связи с продвижением в Кнессете закона о строительстве международного аэропорта рядом с базой ВВС "Неватим" в Негеве.

Как сообщает "Калькалист", министр обороны Исраэль Кац вернулся к исходной позиции министерства, выступавшего против опции строительства аэропорта рядом с "Неватим". Возражение минобороны было снято в 2022 году, когда министром был Бени Ганц.

Напомним, что все комиссии, создававшиеся для выбора места строительства нового международного аэропорта, приходили к однозначному выводу, что его надо строить в Изреэльской долине рядом с базой ВВС "Рамат-Давид", а не в Негеве. На севере аэропорт будет обслуживать больше населения и его маршруты взлета и посадки не будут пересекаться с маршрутами, занимаемыми аэропортом Бен-Гурион.

Однако правительства раз за разом не принимали рекомендации комиссий, настаивая на строительстве аэропорта в Негеве. При этом муниципалитеты Негева поддерживают строительство аэропорта возле "Неватим", тогда как главы местных советов Изреэльской долины выступают категорически против строительства возле "Рамат-Давид".

Два дня назад экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению законопроект Альмога Коэна ("Ционут Датит"), обязывающего государство строить аэропорт в "Неватим".

Экономика
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