Из-за повышения цен 80 тысяч семей отказались от групп продленного дня

В связи с сокращением бюджета министерство образования сократило финансирование групп продленного дня ("цаарон") для детсадовцев и младших школьников, в результате чего цены на "продленку" существенно выросли. Повышение цен вынудило 80 тысяч семей по всей стране, ранее записавших своих детей в "цаароны", отказаться от них.

Об этом сообщает в понедельник, 23 декабря, экономическое издание "Калькалист". Исследовательский отдел Кнессета представил на рассмотрение парламентской комиссии по образованию данные, свидетельствующие, что из-за повышения цен пятая часть детей останется без групп продленного дня.

Хуже всего ситуация обстоит в населенных пунктах с низким социо-экономическим статусом: в населенных пунктах, где проживает, в большинстве своем, малообеспеченное население, доля отказов от групп продленного дня достигла 31% – почти треть от всех записавшихся. При этом десятки муниципалитетов, главным образом, слабые, еще не представили данные, так что результаты могут оказаться еще хуже.

Сообщается, что в группы продленного дня "Ницаним" ходят дети от трех лет (муниципальные детские сады) до восьми лет (второй класс начальной школы), "цаароны" этой сети действуют в населенных пунктах 1-5 социо-экономических децилей, то есть, социально слабых. В населенных пунктах 6-10 социо-экономических децилей группы продленного дня работают только для первых и вторых классов.

С сентября министерство образования повысило цены на "цаарон" на 800-1300 шекелей в год, при этом в самых малообеспеченных городах, таких как Офаким, Бейт-Шемеш, Цфат и других, цена выросла с 500 до 1300 шекелей, то есть, на 160%.

При этом "Калькалист" подчеркивает, что министерство образования сократило финансирование групп продленного дня, несмотря на добавку в бюджет ешив в размере полумиллиарда шекелей за последние два года и несмотря на выделение 600 миллионов шекелей на повышение зарплат учителям религиозных образовательных сетей.