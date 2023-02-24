Правительство Израиля утвердило госбюджет на 2023-2024 годы

Днем в пятницу, 24 февраля, было объявлено, что правительство Израиля утвердило государственный бюджет и закон о регулировании народного хозяйства на 2023-2024 годы. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил министров за участие в сложном процессе обсуждения.

"Я хочу поблагодарить министров, юридических советников и министерские группы, и в первую очередь – министра финансов. Я занимал эту должность, она очень тяжелая, и вам удалось выдержать давление и не допустить прорыва бюджетных рамок. Это очень важно", – сказал Нетаниягу, обращаясь к министру финансов Бецалелю Смотричу.

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Государственный бюджет на 2023 год составит около 484 миллиардов шекелей, а на 2024 год – около 513 миллиардов шекелей, включая индексацию на 5,3% в соответствии с уровнем инфляции за 2022 год.

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Госбюджет предусматривает финансирование реализации первого этапа программы бесплатного образования для детей до 3 лет. На этом этапе будет обеспечено финансирование бесплатного образование для детей 2-3 лет.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир добился получения 9 из 14 миллиардов шекелей на два года, обещанных ему в коалиционных соглашениях.

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23 марта госбюджет должен быть утвержден Кнессетом в первом чтении. 30 апреля планируется начало рассмотрения бюджета в комиссиях Кнессета. 29 мая он должен быть утвержден окончательно во втором и третьем чтениях.

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Проект закона о регулировании народного хозяйства Израиля на 2023-2024 годы (краткое изложение)

Часть I: 1) Интеграция недопредставленных групп населения на рынке труда, укрепление человеческого капитала, технологическая мобильность; 2) Ускорение инфраструктурных проектов и рынок жилищной недвижимости.

Часть II: 3) Усиление конкуренции и снижение централизации рынка; 4) Сокращение бюрократии и регуляции для коммерческого сектора и для населения.

Часть III: 5) Повышение эффективности работы государственного сектора; 6) Борьба с нелегальным капиталом.

Обсуждение проекта госбюджета, проходившее 23-24 февраля, сопровождалось бурной дискуссией, так как многие министры были недовольны тем, что он не предусматривает выполнения в полной мере параграфов коалиционных соглашений.

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Министр туризма Хаим Кац ("Ликуд") не присутствовал на заседании кабинета министров и не участвовал в голосовании по государственному бюджету, поскольку министерству финансов не удалось достичь с ним взаимопонимания и договоренностей. Вчера он заявлял, что не намерен присутствовать на "похоронах своего министерства", сегодня – что "коэнам нельзя присутствовать на похоронах".

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Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в знак протеста явился на вчерашнее заседание с четырехчасовым опозданием. Он требует, чтобы данные ему в коалиционных соглашениях обещания, включая 7 миллиардов шекелей надбавки к бюджету полиции, были выполнены в полном объеме. Разногласия с Бен-Гвиром так и не были урегулированы до роспуска заседания.

Министр экологии Идит Сильман также не явилась на вчерашнее заседание, протестуя против передачи Фонда чистоты, в котором аккумулируются штрафы за нарушения в сфере экологии (более 3 миллиардов шекелей), в ведение министерства внутренних дел.

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Министр культуры Йоав Киш заявил, что не будет голосовать за бюджет, добиваясь отмены закона о независимом статусе Национальной библиотеки.

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Министр транспорта Мири Регев также угрожает не голосовать за бюджет, требуя профинансировать объявленную ею без согласования с минфином реформу тарифов общественного транспорта.

В ходе вчерашнего заседания главный экономист минфина Шира Гринберг представила правительству новый прогноз, согласно которому ожидается заметное сокращение налоговых поступлений в госказну в ближайшие два года, а председатель Банка Израиля Амир Ярон напомнил министрам, что произошло в Великобритании, когда премьер-министр Лиз Трасс анонсировала проведение крайне популистских шагов.