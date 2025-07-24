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Экономика

"Эльбит" выиграл тендер на поставку артиллерийских систем в Перу, обойдя турок и китайцев

Оборонка
Перу
время публикации: 24 июля 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 06:55
"Эльбит" выиграл тендер на поставку артиллерийских систем в Перу, обойдя турок и китайцев
Wikipedia.org. Фото: Ronite

Несмотря на натянутые отношения между Израилем и Перу на фоне Войны "Железных мечей", в Лиме не отказываются от закупки израильского оружия.

Израильский оборонный концерн "Эльбит" был назван победителем тендера министерства обороны Перу на поставку систем реактивной артиллерии на сумму 60 миллионов долларов.

В рамках тендера израильский концерн набрал максимальные баллы, обойдя конкурентов из Турции и Китая.

"Эльбит" поставит Перу системы PULS, которые будут производиться совместно с местной компанией FAME. Часть производства будет выполняться в Перу.

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