На спецсовещании по доллару в минфине предложили представителям хайтека уменьшить зарплаты

В конце минувшей недели состоялась закрытая встреча руководства министерства финансов с представителями израильского хайтека, на которой обсуждалось негативное влияние сильного шекеля на отрасль.

В совещании, среди прочих, принимали участие генеральные директора Meta Israel и Microsoft R&D, руководители венчурных фондов Bessemer и "Глилот".

Как сообщает "Глобс", среди вариантов решений, обсуждавшихся в ходе встречи, было и предложение минфина снизить зарплаты в отрасли в качестве альтернативы сокращению штатов. Это предложение было отвергнуто представителями хайтека, заявившими, что эпоха, в которую это было возможно, прошла, и хорошие специалисты просто уйдут к конкурентам.

В свою очередь, в минфине отвергли такие инициативы, как поблажки по муниципальному налогу и изменение в налоговых зачетах.

Формат выплаты налогов в долларах вместо шекелей в министерстве готовы рассмотреть, но не для всей отрасли, а для отдельных технологических гигантов и израильских "единорогов".

В целом для отрасли основным обсуждаемым вариантом является создание грантового фонда при Управлении инноваций для малых и средних компаний.