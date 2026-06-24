Минфин запускает проект помощи бизнесам, пострадавшим от рэкета

Министерство финансов запускает пилотный проект по оказанию помощи бизнесам, пострадавшим от рэкета и лишившимся страховки. Бюджет проекта – 30 миллионов шекелей.

В рамках проекта бизнесы, пострадавшие от угроз рэкета или от карательных действий преступных элементов, смогут получить компенсацию от государства через механизм, который будет администрироваться группами по оценке имущественного ущерба в Налоговой службе.

Заявленная цель проекта - побудить владельцев бизнеса заявлять о случаях рэкета и снизить их опасения по поводу экономического ущерба в случае отказа выполнить требования преступников.

В министерстве подчеркивают, что речь идет об ограниченном пилотном проекте продолжительностью до полугода, который будет реализован силами групп по оценке имущественного ущерба, но финансироваться из государственного бюджета, а не из фонда компенсации имущественного ущерба.

Налоговая служба была выбрана для запуска механизма благодаря своему опыту в оценке ущерба и экспертизе.