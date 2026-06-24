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Экономика

Минфин запускает проект помощи бизнесам, пострадавшим от рэкета

Минфин
Страхование
Криминал
время публикации: 24 июня 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 09:03
Минфин запускает проект помощи бизнесам, пострадавшим от рэкета
Flash90. Фото: Н.Фентон

Министерство финансов запускает пилотный проект по оказанию помощи бизнесам, пострадавшим от рэкета и лишившимся страховки. Бюджет проекта – 30 миллионов шекелей.

В рамках проекта бизнесы, пострадавшие от угроз рэкета или от карательных действий преступных элементов, смогут получить компенсацию от государства через механизм, который будет администрироваться группами по оценке имущественного ущерба в Налоговой службе.

Заявленная цель проекта - побудить владельцев бизнеса заявлять о случаях рэкета и снизить их опасения по поводу экономического ущерба в случае отказа выполнить требования преступников.

В министерстве подчеркивают, что речь идет об ограниченном пилотном проекте продолжительностью до полугода, который будет реализован силами групп по оценке имущественного ущерба, но финансироваться из государственного бюджета, а не из фонда компенсации имущественного ущерба.

Налоговая служба была выбрана для запуска механизма благодаря своему опыту в оценке ущерба и экспертизе.

Экономика
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