"Кан": бизнесмен Ахмад Дабах включен в список "самых охраняемых лиц"

Глава местного совета Дир аль-Асад и бизнесмен Ахмад Дабах включен в список "самых охраняемых лиц".

Новостная служба "Кан" передает, что это решение было принято после того, как в адрес бизнесмена, управляющего семейной сетью супермаркетов "Салах Дабах и его сыновья", стали поступать угрозы от преступных группировок.

В конце мая в суд в Акко было подано обвинительное заключение против Маджд аль-Крума Мухаммада Хасана за рэкет. Один из эпизодов обвинительного заключения касается вымогательств и угроз в отношении Салаха Дабаха, основателя сети продовольственных супермаркетов "Салах Дабах и его сыновья".