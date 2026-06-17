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Израиль

"Кан": бизнесмен Ахмад Дабах включен в список "самых охраняемых лиц"

Организованная преступность
Криминал в арабском секторе
время публикации: 17 июня 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 16:22
"Кан": бизнесмен Ахмад Дабах включен в список "самых охраняемых лиц"
Miriam Alster/FLASH90

Глава местного совета Дир аль-Асад и бизнесмен Ахмад Дабах включен в список "самых охраняемых лиц".

Новостная служба "Кан" передает, что это решение было принято после того, как в адрес бизнесмена, управляющего семейной сетью супермаркетов "Салах Дабах и его сыновья", стали поступать угрозы от преступных группировок.

В конце мая в суд в Акко было подано обвинительное заключение против Маджд аль-Крума Мухаммада Хасана за рэкет. Один из эпизодов обвинительного заключения касается вымогательств и угроз в отношении Салаха Дабаха, основателя сети продовольственных супермаркетов "Салах Дабах и его сыновья".

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