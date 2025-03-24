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Экономика

Министры отчитались о реализации реформы по упрощению процедуры получения лицензий для репатриантов

Рынок труда
Репатриация
Правительство
время публикации: 24 марта 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 07:12
Министры отчитались о реализации реформы по упрощению процедуры получения лицензий для репатриантов
Tomer Neuberg/Flash90

В воскресенье, 23 марта, состоялось заседание правительственной комиссии по алие и интеграции, на котором обсуждался статус решения правительства от 16 февраля 2025 года об устранении препон в процедурах профессионального лицензирования для репатриантов.

Министерство социального обеспечения сообщило, что все пункты реформы, касающиеся его, уже полностью реализованы.

Министерство юстиции сообщило, что начиная с ближайшего экзамена, иммигранты, сдающие экзамен по аудиту, получат дополнительное время в соответствии с решением правительства. Кроме того, продвигается инициатива по предоставлению особого статуса репатриантам-аудиторам. .

Министерство образования объявило, что до июня будет обновлен циркуляр генерального директора, и реализация пунктов решения, касающихся министерства, начнется уже в следующем учебном году.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что до конца месяца будет завершена оценка необходимых изменений в законодательстве. Кроме того, министерство продолжает реализацию подачи заявлений онлайн.

Министерство труда сообщило, что репатрианты теперь смогут получать в стране исхода израильские профессиональные лицензии, а не только их принципиальное подтверждение. Также министерством была проведена ретроактивная оценка влияния дополнительного фактора на результаты экзаменов, в результате чего дополнительные репатрианты получили уведомление об успешной сдаче экзамена. Проект постановлений находится на заключительных стадиях разработки и ожидается, что будет опубликован для общественного обсуждения до конца месяца.

Экономика
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