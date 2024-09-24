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Экономика

Финансовая комиссия утвердила ко второму чтению расширение бюджета на 2024 год

время публикации: 24 сентября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 19:11
Финансовая комиссия утвердила ко второму чтению расширение бюджета на 2024 год
Flash90/Hadar Youavian

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму чтению законопроект об увеличении дефицита бюджета на 2024 год, что позволит увеличить расходы еще на 3,35 миллиарда шекелей.

Дополнительные средства пойдут на гражданские расходы в ходе войны: оплату гостиниц эвакуированным, оказание помощи пострадавшим и выплаты резервистам.

Экономика
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