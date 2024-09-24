Финансовая комиссия утвердила ко второму чтению расширение бюджета на 2024 год
время публикации: 24 сентября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 19:11
Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму чтению законопроект об увеличении дефицита бюджета на 2024 год, что позволит увеличить расходы еще на 3,35 миллиарда шекелей.
Дополнительные средства пойдут на гражданские расходы в ходе войны: оплату гостиниц эвакуированным, оказание помощи пострадавшим и выплаты резервистам.
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