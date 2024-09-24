Финансовая комиссия утвердила ко второму чтению расширение бюджета на 2024 год

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму чтению законопроект об увеличении дефицита бюджета на 2024 год, что позволит увеличить расходы еще на 3,35 миллиарда шекелей.

Дополнительные средства пойдут на гражданские расходы в ходе войны: оплату гостиниц эвакуированным, оказание помощи пострадавшим и выплаты резервистам.