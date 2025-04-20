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Пресса

WSJ: решение о замораживании пошлин было принято за спиной влиятельного советника Трампа

Импорт и экспорт
США
Дональд Трамп
время публикации: 20 апреля 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 09:17
WSJ: решение о замораживании пошлин было принято за спиной влиятельного советника Трампа
Pool via AP

Издание Wall Street Journal рассказывает, как президент США Дональд Трамп принял решение заморозить на 90 дней введение пошлин, снизив напряженность "торговой войны". Публикация свидетельствует о значительных разногласиях в руководстве администрации.

Ведущим сторонником введения пошлин является экономический советник президента Питер Наварро. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник воспользовались тем, что он находится на совещании в другом крыле Белого дома, чтобы встретиться с Трампом без его участия.

Министры убедили президента в необходимости отложить введение пошли и немедленно объявить об этом, чтобы успокоить финансовые рынки. Трамп подписал соответствующий указ, и Бессент выступил с заявлением для прессы – до того, как с Трампом смог поговорить Наварро.

Издание отмечает, что все представители администрации, к которым WSJ обратился за комментарием, опровергли эту информацию. По их словам, речь идет о слухах и попытках внести раскол в действия команды, собранной президентом, чтобы решить экономические проблемы США.

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