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Израиль

Закон об экономической эффективности принят, несмотря на голоса против от "Оцма Иегудит"

Бюджет
Итамар Бен-Гвир
Кнессет
время публикации: 24 декабря 2024 г., 23:44 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 23:51
Закон об экономической эффективности принят, несмотря на голоса против от "Оцма Иегудит"
Chaim Goldberg FLASH90

Кнессет принял закон об экономической эффективности, продвигаемый министром финансов Бецалелем Смотричем в рамках пакета законов о государственном бюджете на 2025 год, во втором и третьем (итоговом) чтениях.

За законопроект проголосовали 55 депутатов, 52 депутата проголосовали против, включая членов фракции "Оцма Иегудит" во главе с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Напомним, Бен-Гвир ранее объявил об отказе его партии от коалиционных обязательств в знак протеста против сокращения бюджета полиции и Службы тюрем, делающего невозможным повышение зарплат в данных организациях. Кроме того, он требует скорейшего отстранения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

Ранее во вторник "Оцма Иегудит" заблокировала продвижение законопроекта о повышении отчислений граждан Институту национального страхования ("Битуах Леуми").

Израиль
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