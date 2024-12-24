Конфликт в коалиции: партия Бен-Гвира вновь блокирует законопроект

Фракция "Оцма Иегудит" заблокировала продвижение законопроекта о повышении отчислений граждан Институту национального страхования ("Битуах Леуми").

На заседании комиссии Кнессета по социальному обеспечению депутат Кнессета Лимор Сон-Армелех потребовала провести дополнительное обсуждение, несмотря на то, что утверждение законопроекта было согласовано с министром финансов Бецалелем Смотричем.

Формальным поводом к "акции протеста" партии Бен-Гвира стала дискуссия об увеличении бюджетов полиции. Однако, как пишет Walla, Бен-Гвир признался в беседах с главами коалиции, что истинная причина его действий в другом. По словам главы "Оцма Иегудит", он недоволен тем, что "не назначена дата начала процесса отстранения от должности юридического советника правительства". "Ситуация повисла в воздухе", – заявляют в окружении Бен-Гвира.

В коалиции подвергли шаги главы "Оцма Иегудит" резкой критике. "Так работать нельзя. Бен-Гвир должен решить, что он предпочитает – целостность коалиции или заголовки в газетах", – заявляют в окружении главы коалиции Офира Каца.

В руководстве коалицией не исключают, что Бен-Гвир готовится к возможному выходу из коалиции на фоне сделки с ХАМАСом. Прямыми последствиями шагов Бен-Гвира является ущерб возможному процессу увольнения юридического советника правительства.

На заседании фракции "Ционут Датит" министр финансов Бецалель Смотрич также раскритиковал Итамара Бен-Гвира. "Он занимается бесконечными манипуляциями, цель которых привлечь внимание прессы. И ему это удается. Каждый день новая манипуляция, каждый день новые заголовки СМИ", – сказал Смотрич.