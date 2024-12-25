Работы по строительству метро в Гуш-Дане начнутся в 2025 году

Согласно графику, представленному управлением метро на встрече с представителями инженерных компаний, первые работы по строительству метро в Гуш-Дане начнутся уже в 2025 году.

Речь идет о работах по переносу инфраструктуры, строительству акустической защиты для домов, находящихся в зоне пролегания метро, и т.д.

В 2026 году будут опубликованы тендеры на прокладку туннелей, а выбор победителей запланирован на 2027 год. Тогда же будут опубликованы тендеры на поставку вагонов, прокладку рельсов и т.д.

Начало работ по прокладке туннелей ожидается в 2028 году. Первичный пуск первого этапа метро запланирован на 2034 год, а полный пуск первого этапа – на 2037 год.