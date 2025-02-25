Проезд в трамвае подорожал на 33%

С сегодняшнего дня стоимость отдельного проезда на скоростном трамвае в Гуш-Дане и в Иерусалиме составляет 8 шекелей вместо 6 шекелей до сих пор.

Подорожание проезда на трамвае на 33% стало частью договоренности между министерствами транспорта и финансов о расширении категорий пассажиров, имеющих право на льготный проезд.

Стоимость проезда в автобусе должна подорожать в апреле этого года.

Согласно новому тарифу, пассажир, который начнет свою поездку на автобусе, а затем пересядет на трамвай, за проезд в трамвае заплатит 2 шекеля. По информации, опубликованной государственной компанией НЕТА, при покупке билета на разовый проезд в трамвае стоимостью 8 шекелей будет разрешен свободный проезд в течение 90 минут, в том числе на автобусе.

Согласно НЕТА, нет изменений в цене суточных и месячных билетов. Поэтому пассажирам, использующим проездную карту "Рав-Кав", и совершающим более одной поездки в день, выгоднее приобретать суточный билет.

Рекомендуется выполнять оплату проезда через приложение для смартфона, которое автоматически рассчитывает 25-го числа каждого месяца самый низкий тариф, который можно заплатить после учета всех льгот, таких как пересадки между видами транспорта в течение 90 минут.