Профсоюзный комитет компании "Супербус" угрожает забастовкой

Профсоюзный комитет компании "Супербус", в которой две недели назад было объявлено состояние трудового конфликта, после нового случая насилия в отношении водителя, угрожает объявить забастовку.

Профсоюзная организация "Коах ле-Овдим", в которой состоят водители компании, сообщила, что в Афуле несколько подростков забросали автобус камнями после того, как водитель отказался остановиться по их просьбе между остановками.

Водители требуют от руководства компании принять меры для защиты своих работников от насилия.

Ранее профсоюзная организация сообщала, что за последний месяц произошло более десятка случаев нападения на водителей и контролеров компании: их забрасывали камнями, избивали и применяли против них слезоточивый газ.

Профсоюз угрожает остановить работу автобусов в Иерусалиме, Хайфе, Афуле, Тверии и других городах.