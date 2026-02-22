За два года израильские автобусные компании заплатили 343 миллиона шекелей штрафов

Штрафы за нарушение контрактных обязательств, стандартов обслуживания и требований безопасности, министерством транспорта на автобусные компании, составили 159 миллионов шекелей в 2024 году и 185 миллионов шекелей в 2025 году.

Средства от штрафов поступают в Государственное управление общественного транспорта и направляются на его развитие по всей стране.

Большинство штрафов выписывались за несостоявшиеся рейсы, слишком ранние или слишком поздние отправления, вынуждающие пассажиров пропускать автобус, пропуск остановок и превышение коэффициента заполнения.

Помимо этого, штрафы налагались за нарушения требований безопасности, низкое качество вождения, незаконную работу двигателя на холостом ходу, загрязнение воздуха, случаи дискриминации.

Больше всего штрафов за два года получила компания "Метрополин", заплатившая 83,9 миллиона шекелей. При этом в 2025 году сумма выписанных ей штрафов заметно снизилась.

На втором месте – компания "Тнуфа" с примерно 59,2 миллиона шекелей штрафов. Компания работает преимущественно в Иерусалиме, Иудее, Самарии и Шфеле.

Третье место занимает компания "Дан" с 56,5 миллиона шекелей штрафов.

Далее следуют компании "Кавим" (21 млн шек), "Экстра Йерушалаим" (18,4 млн шек), "Супербус" (18,3 млн шек), "Эгед" (14,9 млн шек), "Электра Афиким" (8,8 млн шек), "Дан Беэр-Шева" и "Дан бе-Даром" (по 9 млн шек).