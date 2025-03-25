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Экономика

Moody's: политические риски ослабили устойчивость израильской экономики

Рейтинги
время публикации: 25 марта 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 22:24
Moody's: политические риски ослабили устойчивость израильской экономики
AP Photo/Mark Lennihan

Международное рейтинговое агентство Moody's не стало публиковать новое сообщение по суверенному кредитному рейтингу Израиля, фактически оставив его на уровне Baa1 с негативным прогнозом (на 2 ступени ниже других агентств), но без формального подтверждения.

Агентство ограничилось публикацией полугодичного обзора, в котором отметило, что "текущий кредитный рейтинг Израиля отражает очень высокие политические риски, которые ослабили экономическую и фискальную устойчивость".

Аналитики агентства уточняют, что изменение негативного прогноза возможно при появлении "явной вероятности продолжительного "охлаждения" военных конфликтов, что позволит государственным учреждениям сформулировать политику, поддерживающую восстановление экономики".

С другой стороны, "новая вспышка крупномасштабного конфликта с реальным риском нанесения ущерба экономике Израиля и национальной инфраструктуре или существенное ухудшение отношений Израиля с ключевыми союзниками, включая США" могут привести к новому снижению кредитного рейтинга Израиля.

Экономика
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