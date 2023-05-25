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    Экономика

    Банк Израиля: жертвами "русского" мошенничества стали 2300 репатриантов, ущерб – 70 млн шекелей

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    Банк Израиля: жертвами
    Yonatan Sindel/Flash90

    Отдел инспекции банков в Банке Израиля опубликовал отчет, согласно которому жертвами так называемого "русского" мошенничества по состоянию на конец 2022 года стали около 2300 русскоязычных репатриантов, в первую очередь – пожилых.

    Речь идет о нескольких схемах мошенничества, в рамках которых преступники втирались в доверие к жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или кредитной компании, представителями Банка Израиля или полиции Израиля, и убеждали дать им доступ к банковскому счету или к данным кредитной карты.

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    Количество случаев мошенничества резко выросло в 2022 году по сравнению с предыдущими годами.

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    По данным центробанка, 37% жертв понесли реальный финансовый ущерб, которой в совокупности составил 70 миллионов шекелей. В полицию Израиля подано несколько сотен жалоб на мошенничество.

    Банк Израиля занимается сбором информации о мошенничестве такого рода, чтобы усилить защиту от него, а также проводит мероприятия для клиентов с целью повысить уровень информированности, заявляют в Центробанке. (Редакции NEWSru.co.il неизвестно о каких-либо действиях Банка Израиля, направленных на повышение информированности русскоязычных граждан о такого рода мошенничестве. Определенные усилия в этом направлении прилагали полиция и СМИ.)

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    В Банке Израиля подчеркивают, что банковские структуры никогда и ни при каких обстоятельствах не обращаются к клиентам с просьбой дать свои личные данные или код доступа, и любые такие запросы следует отклонять. Также рекомендуется никогда не заходить на свой банковский счет через полученную от кого-то гиперссылку.

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    Разъяснение полиции Израиля

    Полиция Израиля неоднократно сообщала о задержании причастных к разного рода телефонному мошенничеству с банковскими счетами. Но, как правило, попадаются курьеры или держатели "станций", обеспечивающих возможность звонков с телефонных номеров "банков" или "полиции". Организаторы телефонного мошенничества зачастую находятся за пределами Израиля и нанимают новых людей для участия в мошеннических схемах.

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    Потенциальным жертвам звонят якобы с телефонных номеров банков или полиции. Мошенники говорят по-русски (иногда в последнее время используют некоторые слова на иврите), они представляются сотрудниками служб безопасности банка или кредитной компании, или же офицерами полиции, сообщают жертвам о том, что их счет якобы взломан и преступниками похищаются деньги или что якобы замечены какие-то сомнительные операции на их счету, затем людям предлагается перевести деньги "на безопасный счет", дав данные своей кредитной карты, или снять деньги со счета и передать наличные "курьеру" для "безопасного вложения" или приехать "в банк" для урегулирования проблемы.

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    По данным полиции, несмотря на абсурдность и очевидность мошенничества, только в Израиле от такого рода преступной деятельности пострадали тысячи людей.

    Полиция Израиля призывает граждан не передавать незнакомым людям данные своих банковских счетов или кредитных карт. Гражданам, считающим, что они стали жертвами мошенников, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление.

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    Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий, они могут убеждать и угрожать.

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    Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

    Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать в полицию о попытках мошенничества.

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    Если у вас есть пожилые родственники или знакомые, следует побеседовать с ними на эту тему и предупредить о подобных мошеннических схемах. Можно также установить на мобильные телефоны программу Truecaller, которая помогает блокировать нежелательные звонки или предупреждают о том, что звонящего уже кто-то заподозрили в мошенничестве или спаме.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Февраля 2023
    Телефонные мошенники продолжают пытаться обманывать русскоязычных израильтян
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Декабря 2022
    "Вам звонят из банка": задержан очередной мошенник, пострадали 2000 пожилых русскоязычных граждан
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Декабря 2022
    "Вам звонят из банка". Подано обвинение против Евгения Литинского, подозреваемого в обмане русскоязычных граждан
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Декабря 2022
    "Вам звонят из банка". Полиция задержала подозреваемого в обмане десятков русскоязычных израильтян, выманившего миллионы шекелей
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