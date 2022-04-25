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NEWSru.co.il :: Экономика25 апреля 2022 г., 23:22

Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов – 54,2 доллара за акцию

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Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов – 54,2 доллара за акцию

Совет директоров Twitter принял предложение Илона Маска. Компания будет продана ему за 44 млрд долларов, 54,2 доллара за акцию. О заключении сделки сообщило агентство Reuters.

С этой сделкой Twitter перестает быть публичной компанией и переходит в частную собственность самого богатого человека планеты.

"Свобода слова - это основа функционирования демократии, а "Твиттер" - это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества", - заявил Маск, объявляя о сделке.


В своем блоге он также написал: "Я надеюсь, что самые строгие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова".

По состоянию на апрель 2021 года в компании работали 5500 сотрудников, у нее было 35 офисов по всему миру.

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