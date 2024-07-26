Предварительный скрининг для туристов из стран с безвизовым режимом отложен до 2025 года
время публикации: 26 июля 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 09:31
Предварительный скрининг туристов в рамках системы ETA был запущен Управлением народонаселения и миграции Израиля в отношении туристов из Германии и США с 1 июня этого года, а с 1 августа должен был распространиться на всех туристов из стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим.
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Однако в последний момент управление объявило, что распространение действия системы ETA на всех туристов, не нуждающихся в визе, произойдет только 1 января 2025 года.
Решение об отсрочке было принято по просьбе международных авиакомпаний.