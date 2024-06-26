Новые правила: репатриантам на периферии удвоили помощь на съем за счет сокращения выплат другим

Репатрианты на периферии будут получать на съем в два раза больше, в других городах – в два раза меньше

Министерство алии и интеграции опубликовало информацию о новых правилах помощи в аренде жилья для новых репатриантов.

Новые правила распространяются только на тех новых репатриантов, которые получили статус начиная с 1 марта 2024 года. Для репатриантов, прибывших в Израиль до 29 февраля 2024 года включительно, правила выплат остаются прежними.

То есть, если репатриантам, которые приехали до 1 марта 2024 года, выплачивали на съем 16583 шекеля, разбив эту сумму на пять лет, то теперь общая сумма выплат составит 8712 шекелей и будет разбита на два года (все цифры в этом материале приводятся для одиночек, по ссылкам ниже можно проверить цифры для семей).

Однако если новые репатрианты, приехавшие после 1 марта 2024 года, поедут жить в населенные пункты, расположенные в районах национального приоритета, а также в населенные пунктах Негева и Галилеи, то они будут получать более высокое пособие. То есть для тех, кто поедет жить в населенные пункты в районах национального приоритета, пособие составит 32064 – в два раза больше, чем составляет для одиночек пособие сейчас.

Отметим, что в районы национального приоритета не входят многие города, в которых предпочитают ехать репатрианты. Например, Хайфа или Ашкелон. Что касается Негева и Галилеи, то напомним, что поселиться в Кирьят-Шмоне в настоящее время не представляется возможным – из-за продолжающихся обстрелов.

На этой неделе одно из заседаний комиссии Кнессета по алие и интеграции было посвящено именно этой теме. Присутствующие на заседании председатель комиссии Одед Форер (НДИ) и Зеэв Элькин ("Ямин Мамлахти") раскритиковали решение министерства алии и заявили, что когда министр Офир Софер ("Ционут Датит") представлял эту реформу, он утверждал, что репатрианты будут получать больше денег на аренду, а не меньше. Представители министерства алии, присутствовавшие на заседании комиссии, объясняли это тем, что репатриант, получающий на периферии 1336 шекелей в месяц на съем жилья, выигрывает гораздо больше репатрианта, получающего в центре страны 363 шекеля на съем. Однако Зеэв Элькин отметил, что стремление развивать Негев и Галилею за счет репатриантов, которым гораздо труднее найти работу и которые стремятся в города, где больше рабочих мест, не кажется ему правильным.

По словам депутата Элькина, когда министр алии Софер заявлял о намерении провести реформу в этой области, речь шла о том, чтобы перераспределить выплачиваемые репатриантам средства. Учитывая, что в пятый год жизни в стране они получают 89 шекелей на съем жилья, это выглядело, как сказал Элькин, многообещающе, но не имеет ничего общего с той реформой, которую в итоге внедрили в министерстве алии и интеграции и которая в итоге сокращает сумму пособия для репатриантов, не желающих селиться на периферии, в два раза.

"Офир Софер либо не умеет вести переговоры с министерством финансов, либо не имеет желания помогать репатриантам", – заявил Элькин.

В ответ на просьбу нашей редакции отреагировать на заявление депутата Элькина канцелярия министра Офира Софера прислала следующий комментарий: "Министерство алии и интеграции проводит революцию в сфере помощи в аренде жилья после того, как в течение десятков лет выплачивались крошечные суммы, не соответствующие жилищной ситуации. До сих пор новым репатриантам выплачивались суммы от нескольких сотен до нескольких десятков шекелей. После переговоров министра Офира Софера с министерством финансов и после профессиональной проверки нужд новых репатриантов, было решено предоставить помощь в аренде в размере 2000 шекелей в месяц в течение двух лет репатриантам, которые выберут населенные пункты в районах национального приоритета, и полторы тысячи шекелей студентам по всей стране. Репатрианты, которые выберут жизнь в других районах, будут получать около 600 шекелей в месяц. Министерство продолжит помогать новым репатриантам, которые приняли решение репатриироваться в такой период и укрепить Израиль во время войны".

Отметим, что приведенные в ответе министерства цифры касаются супружеских пар, а не одиночек.