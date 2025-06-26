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Экономика

Мэрия Холона выплатит премию маклерам, подобравшим жилье для эвакуированных

Ущерб
Холон
Война с ХАМАСом
время публикации: 26 июня 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 19:26
Мэрия Холона выплатит премию маклерам, подобравшим жилье для эвакуированных
Matanya Tausig/Flash90

Мэрия Холона объявила о премии в размере 2000 шекелей, которая будет выплачиваться риелторам за каждую эвакуированную семью, которой будет найдено временное жилье. Эта инициатива направлена на то, чтобы как можно скорее решить проблему с поиском жилья для горожан, лишившихся своих квартир в результате иранских ракетных обстрелов.

Кроме того, мэрия Холона сообщила, что жильцы четырех из пяти домов, намеченных к сносу, смогут вернуться в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи. Чтобы это стало возможным, городские власти потратили тысячи шекелей на инженерные работы по укреплению аварийных зданий.

Мэр Холона Шай Кейнан подчеркнул, что городские власти продолжают принимать все необходимые меры для поддержки эвакуированных жителей. В среду, 25 июня, по просьбе мэрии сотрудники Управления регистрации населения посетили гостиницы, в которых размещены эвакуированные, и выдали им удостоверения личности и паспорта взамен утерянных документов.

Экономика
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