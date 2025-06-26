Роботакси Tesla допустило ошибки при тестовом вождении

Первые публичные тесты роботакси Tesla в Остине, штат Техас, сопровождались многочисленными проблемами на дороге и ошибками в управлении, что подтверждается видеозаписями, сделанными пассажирами, в первые несколько дней испытаний, сообщает Reuters. Хотя приглашенные поклонники Tesla выразили активную поддержку и опубликовали видео с часами безаварийного вождения, выявленные проблемы вызвали обеспокоенность у федеральных инспекторов по безопасности дорожного движения и автомобильных экспертов. Среди нарушений – выезд роботакси на встречную полосу, высадка пассажиров посреди многополосных дорог и на перекрестках, резкое торможение, превышение скорости и наезд на бордюры.

В одном из случаев роботакси около шести секунд двигалось по полосе встречного движения. На перекрестке машина въехала на свою полосу для левого поворота с включенным поворотником, однако после легкого движения руля вместо поворота она выехала на встречную полосу, что вызвало сигнал автомобиля, ехавшего сзади. В другом случае машина внезапно остановилась, хотя на видео не видно никаких препятствий. На третьем видео, сделанной из другого автомобиля, роботакси дважды резко тормозило посреди дороги, проезжая мимо полицейских машин с включенными мигалками.

"Пока слишком рано публиковать такое количество видео с нестабильным и небезопасным вождением", – отметил Филип Купман, профессор компьютерной инженерии и специалист по автономным системам из Университета Карнеги-Меллона. "Я не ожидал столь большого числа видеороликов с ошибками в управлении уже в первый день", – добавил он. В настоящее время Tesla тестирует около 10-20 роботакси, основанных на стандартной модели Model Y, оснащенной усовершенствованным программным обеспечением.

Представитель города Остин сообщил, что власти в курсе проблем, о которых пользователи сообщают в соцсетях, и что при получении информации о возможных юридических или связанных с безопасностью инцидентах, они немедленно уведомляем компанию. Он также отметил, что городская полиция тесно взаимодействует с Tesla, чтобы обеспечить безопасное взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с беспилотными автомобилями. Зафиксированные на видео инциденты не привели к авариям, и, по мнению одного из экспертов, некоторые из них свидетельствуют о приоритетном внимании к безопасности.

"Пока все выглядит неплохо. Автомобиль справлялся с ситуациями очень уверенно, возможно, даже лучше, чем многие опытные водители", – отметил в электронном письме Ален Корнхаузер, профессор Принстонского университета, специализирующийся на исследовании операций и финансовом инжиниринге.