Опрос: 87% подрядчиков получали угрозы от рэкетиров

Согласно опросу, проведенному Объединением строительных подрядчиков среди 450 подрядчиков и застройщиков по всей стране, 87% респондентов признали, что получали обращения с требованием "платы за безопасность" от криминальных структур, сообщает портал ynet.

47% участников опроса сообщили, что не подают заявки на участие в государственных тендерах, если на тендер подала заявку структура, связанная с криминалом.

68% отметили, что в последние два года рэкет в сфере недвижимости усилился. 97% недовольны тем, как правоохранительные органы борются с этим явлением.

18% подрядчиков сообщили, что рэкет удорожает стоимость проекта на сумму от полумиллиона до миллиона шекелей, 32% - на сумму до 250 тысяч шекелей, 50% - на сумму от 250 тысяч до полумиллиона шекелей.