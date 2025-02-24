Верховный суд Израиля удвоил наказания за рэкет

Судьи Верховного суда Йосеф Эльрон, Алекс Штайн и Халед Кабуб удвоили сроки тюремного заключения двум фигурантам дела о рэкете в деревне Туран, ужесточив приговор, вынесенный окружным судом.

Хамза и Наиф Дахла в рамках сделки с прокуратурой признали себя виновными в рэкете и "крышевании". Обвинительное заключение по делу включает шесть пунктов и описывает непрерывную преступную деятельность, состоящую из шантажа и запугивания жителей деревни Туран. Некоторые из потерпевших передали обвиняемым сотни тысяч шекелей.

Сделка о признании вины не включала соглашение о мере наказания, и окружной суд приговорил их к 36 и 30 месяцам тюремного заключения соответственно.

Государство обжаловало эти приговоры и в Верховный суд удовлетворил апелляцию. Наказание Хамзы Дахлы увеличено с 3 до 7 лет тюрьмы, а наказание Наифа Дахлы – с 30 месяцев до 6 лет тюрьмы.

"В случаях, связанных с вымогательством и "крышеванием", особенно когда речь идет о непрерывной, систематической и широкомасштабной преступной деятельности, должны назначаться реальные тюремные сроки, достигающие 10 лет и более", — написал судья Эльрон в своем решении, - "Необходимо, чтобы каждый, кто замешан в подобных деяниях, знал, какой будет карательная реакция судебной системы".