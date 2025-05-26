"Аркия" анонсировала маршрут в Женеву

Израильская авиакомпания "Аркия" объявила, что с 7 июля 2025 года начнет обслуживать маршрут между Израилем и Женевой.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и средам. Стоимость билета – от 199 долларов в одном направлении.

Ранее авиакомпания объявила об увеличении количества рейсов в Нью-Йорк с 3 до 5 в неделю, а также о выходе на маршрут на Сейшельские острова раз в неделю начиная с 20 июня.