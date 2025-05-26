x
26 мая 2025
|
последняя новость: 01:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 мая 2025
|
26 мая 2025
|
последняя новость: 01:44
26 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Трамп согласился отложить до 9 июля введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС

США
Дональд Трамп
Европейский Союз
время публикации: 26 мая 2025 г., 01:44 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 01:44
Трамп согласился отложить до 9 июля введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился предоставить Европейскому союзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам после "очень любезного звонка" председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам", – сказал Трамп журналистам в аэропорту Морристауна по дороге в Вашингтон после выходных, проведенных в своем гольф-клубе в Бедминстере.

На прошлой неделе Трамп пригрозил введением 50-процентной пошлины на товары из ЕС уже с 1 июня, выразив разочарование отсутствием прогресса на "торговых переговорах".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

Пенс против Трампа: "Самое значительное повышение налогов в мирное время за всю историю США"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 мая 2025

NYT: Новое торговое соглашение США с Великобританией выглядит как рамочный документ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 мая 2025

Трамп вводит 100% пошлины на иностранное кино "для спасения умирающего Голливуда"