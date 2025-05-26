Трамп согласился отложить до 9 июля введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
время публикации: 26 мая 2025 г., 01:44 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 01:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился предоставить Европейскому союзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам после "очень любезного звонка" председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам", – сказал Трамп журналистам в аэропорту Морристауна по дороге в Вашингтон после выходных, проведенных в своем гольф-клубе в Бедминстере.
На прошлой неделе Трамп пригрозил введением 50-процентной пошлины на товары из ЕС уже с 1 июня, выразив разочарование отсутствием прогресса на "торговых переговорах".
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