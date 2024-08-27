Moody's и S&P не верят в перерастание конфликта Израиля с "Хизбаллой" и Ираном в войну

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило вечером во вторник, 27 августа, что обмен ударами между Израилем и "Хизбаллой" в конце минувшей недели, хотя и является эскалацией, все еще остается в пределах базового сценария развития событий.

"Мы по-прежнему предполагаем, что текущая напряженность не перерастет в полномасштабный военный конфликт между двумя сторонами и не распространится на Иран, тем самым ограничивая немедленное негативное влияние на кредитоспособность в регионе", - говорится в заявлении агентства.

Вместе с тем, аналитики предупреждают, что масштабный военный конфликт с "Хезболлой" или Ираном может иметь значительные "кредитные последствия" для эмитентов израильского долга.

Также сегодня подразделение глобальных рынков агентства S&P (отдельно от рейтингового подразделения) оценило возможность эскалации Израилем, "Хизбаллой" или Ираном текущего ветка конфликта как говорится, что маловероятную.

"Позиция обеих сторон, в сочетании с очень ограниченным числом израильских жертв и очевидным отсутствием значительного материального ущерба от нападений в Израиле, вероятно, обеспечат достаточную возможность для предотвращения дальнейшей эскалации", - говорится в отчете.