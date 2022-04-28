Маск сообщил, что купит Coca-Cola и вернет в нее кокаин

Предприниматель Илон Маск, который только что купил социальную сеть Twitter, воспользовался ей, чтобы объявить, какую компанию он намерен приобрести теперь. Комментаторы пытаются понять, шутит ли бизнесмен или говорит всерьез.

Опубликованный Маском Tweet гласит: "Теперь я куплю "Колу" и верну в нее кокаин". Следует отметить, что о возможности приобретения Twitter Маск впервые сообщил в 2017 году, и тогда это было воспринято как шутка. В 2022 он приобрел компанию за 44 миллиарда долларов.

Если сделка все же состоится, неизвестно, как к ней отнесется антимонопольное ведомства. Но более существенным препятствием станет стоимость компании – Coca-Cola оценивается в 284 миллиарда долларов. Состояние богатейшего человека планеты – "всего" 253 миллиарда.