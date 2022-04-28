Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика28 апреля 2022 г., 11:26

Маск сообщил, что купит Coca-Cola и вернет в нее кокаин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Маск сообщил, что купит Coca-Cola и вернет в нее кокаин

Предприниматель Илон Маск, который только что купил социальную сеть Twitter, воспользовался ей, чтобы объявить, какую компанию он намерен приобрести теперь. Комментаторы пытаются понять, шутит ли бизнесмен или говорит всерьез.

Опубликованный Маском Tweet гласит: "Теперь я куплю "Колу" и верну в нее кокаин". Следует отметить, что о возможности приобретения Twitter Маск впервые сообщил в 2017 году, и тогда это было воспринято как шутка. В 2022 он приобрел компанию за 44 миллиарда долларов.

Если сделка все же состоится, неизвестно, как к ней отнесется антимонопольное ведомства. Но более существенным препятствием станет стоимость компании – Coca-Cola оценивается в 284 миллиарда долларов. Состояние богатейшего человека планеты – "всего" 253 миллиарда.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 25 апреля 2022
Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов – 54,2 доллара за акцию
// NEWSru.co.il // Автомобили // 21 апреля 2022
Tesla показала 680% роста прибыли, в полтора раза превысив прогнозы аналитиков

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:11 1 мая бензин подорожает на 12 агорот
12:05 Paramount, Hugo Boss, Max Factor уходят из России
11:52 The Marker: на шоколадной фабрике "Элит" год не было проверок полуфабриката на сальмонеллу
11:26 Маск сообщил, что купит Coca-Cola и вернет в нее кокаин
10:20 За время войны в Украине доходы России от продажи энергоносителей удвоились
07:01 Государство объявило об отмене плана урезания субсидий на ясли для детей учащихся колелей
05:21 "Шоколадный скандал" и азербайджанская пшеница. Экономический обзор за неделю
15:38 Итоги валютных торгов 27 апреля 2022 года: значительный рост курса доллара, вырос и курс евро
10:56 Глава МИД Канады предложила использовать арестованные российские активы для помощи Украине
09:49 Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию
Загрузка...