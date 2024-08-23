x
23 августа 2024
|
последняя новость: 13:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2024
|
23 августа 2024
|
последняя новость: 13:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве плакат с фотографиями министров забросали помидорами

время публикации: 23 августа 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 13:15

В четверг вечером в парке "А-Месила" в Тель-Авиве активисты антиправительственных протестных акций создали своеобразный аттракцион: напротив повешенного на забор большого плаката с официальной фотографией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, президента Израиля Ицхака Герцога и членов правительства страны поставили два ящика с помидорами.

Прохожие активно включились в акцию, подходили к ящикам, брали помидоры и по очереди бросали их в плакат, целясь в своих "фаворитов" или вовсе бесцельно, во всех сразу. Происходящее снимали на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", положительно к развлечению отнеслись не все: несколько свидетелей "аттракциона" не поленились подать жалобу в полицию.

В социальных сетях акция также встретила неоднозначные отзывы: некоторые пользователи утверждали, что речь идет о подстрекательстве и провоцировании ненависти в обществе, что лишь усиливает раскол.

Другие пользователи возмущались, что жители "сытого Тель-Авива" абсолютно оторваны от общества и от жизни: "Они живут в небоскребах и разбрасываются едой, в то время как многим израильтянам приходится дважды подумать, могут ли они позволить себе положить в пакет в магазине еще один помидор".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2024

Тысячи людей на демонстрации в Тель-Авиве и мать похищенного в клетке над толпой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2024

В Иерусалиме проходит многотысячная антиправительственная демонстрация
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2024

Девять месяцев после "черной субботы" : 7 июля объявили "Днем великих забастовок"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024

Демонстранты перекрыли Аялон-Даром, установив горящую клетку