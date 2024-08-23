В Тель-Авиве плакат с фотографиями министров забросали помидорами

В четверг вечером в парке "А-Месила" в Тель-Авиве активисты антиправительственных протестных акций создали своеобразный аттракцион: напротив повешенного на забор большого плаката с официальной фотографией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, президента Израиля Ицхака Герцога и членов правительства страны поставили два ящика с помидорами.

Прохожие активно включились в акцию, подходили к ящикам, брали помидоры и по очереди бросали их в плакат, целясь в своих "фаворитов" или вовсе бесцельно, во всех сразу. Происходящее снимали на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", положительно к развлечению отнеслись не все: несколько свидетелей "аттракциона" не поленились подать жалобу в полицию.

В социальных сетях акция также встретила неоднозначные отзывы: некоторые пользователи утверждали, что речь идет о подстрекательстве и провоцировании ненависти в обществе, что лишь усиливает раскол.

Другие пользователи возмущались, что жители "сытого Тель-Авива" абсолютно оторваны от общества и от жизни: "Они живут в небоскребах и разбрасываются едой, в то время как многим израильтянам приходится дважды подумать, могут ли они позволить себе положить в пакет в магазине еще один помидор".