Субсидия от государства на оплату частных ульпанов вырастет до 5000 шекелей

Министерство алии и интеграции сообщило об увеличении субсидирования изучения иврита в частных ульпанах до 5000 шекелей (нынешняя сумма ваучера составляет 4000 шекелей). Соответствующее сообщение представители ведомства сделали в начале заседания парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, состоявшемся во вторник, 28 января.

По данным министерства образования, в 2024 году в государственных ульпанах Израиля учились около 20 тысяч репатриантов. Однако в силу того, что занятия в государственных ульпанах, как правило, проходят в первую половину дня, и не во всех населенных пунктах такие ульпаны есть, многие репатрианты предпочитают учить иврит в частных ульпанах, предлагающих более гибкие условия.

В ходе заседания комиссии представители министерства алии и интеграции сообщили, что в рамках проводимых ведомством изменений новые репатрианты, прибывшие в Израиль до двух лет назад, смогут продолжать обучение в частных ульпанах. После двух лет пребывания в Израиле репатрианты смогут учиться в частных ульпанах, внеся залог в размере 200 шекелей. Сумма ваучера вырастет с 4000 до 5000 шекелей.

Представитель министерства образования сообщил, что количество государственных ульпанов, работающих в вечерние часы, будет увеличено. Он также отметил, что онлайн-система обучения ивриту начнет работать примерно через год. Поскольку речь идет о межведомственной работе, министерство образования и министерство алии и интеграции обмениваются информацией и наработками с периодичностью раз в три-четыре недели.

Межведомственная комиссия работает над решением множества вопросов, включая проблему стандартизации обучения ивриту в частных ульпанах с тем, чтобы гарантировать получение необходимого уровня знаний репатриантам, которые изберут для себя частные ульпаны. Министерство алии и интеграции рекомендует 1000 часов обучения ивриту на репатрианта.