США и ЕС договорились о новом торговом соглашении

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении нового торгового соглашения с Европейским союзом, в рамках которого европейский экспорт в США будет облагаться "взаимной пошлиной" в размере 15%.

В то же время, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пошлины не будут распространяться на "все самолеты и комплектующие, определенные химические вещества, некоторые генерные медицинские препараты, оборудование для полупроводников, определенные сельскохозяйственные продукты, природные ресурсы и критически важное сырье".

Кроме того, ЕС обязался закупать у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и американские вооружения, а также инвестировать в США 600 миллиардов долларов дополнительно.

Американский экспорт в Европу будет беспошлинным.

На данный момент неясна судьба пошлин на алюминий и сталь. Трамп заявил, что они останутся на уровне 50%, тогда как фон дер Ляйен заявила, что они могут быть заменены системами квот. Также остаются неясности по поводу пошлин на фармацевтическую продукцию.

Договор создает серьезную проблему для Ирландии. Северная Ирландия в составе Великобритании подпадает под пошлину в 10%, тогда как республика Ирландия в составе ЕС – под пошлину в 15%.

Это различие создаст трудности в дипломатических переговорах по поводу гарантий поддержания стабильности на всем острове в рамках Соглашения Страстной пятницы, которое уже было потрясено последствиями Брексита, когда таможенные договоренности с участием Северной Ирландии стали огромной головной болью для переговорщиков ЕС и Великобритании.