Имитация борьбы с дороговизной жизни накануне выборов. Экономический обзор

О предвыборной имитации борьбы с дороговизной жизни и о ИИ-риске для израильской энергетики.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Между интернет-шоппингом и мясным фаршем

Цирковое представление, устроенное министром финансов Бецалелем Смотричем, премьер-министром Биньямином Нетаниягу и частью депутатов коалиции вокруг повышения лимита на безналоговый частный импорт, не имело ни малейшего отношения к экономике, а было целиком и полностью предвыборно-политическим.

Тем не менее, раз уж это стало одной из главных тем недели, давайте разложим все по порядку.

Министр финансов имеет полномочия снижать налоги своим указом без согласования с Кнессетом (для повышения налогов требуется согласие финкомиссии). В свете шаткости коалиции Смотрич решил воспользоваться этими полномочиями и менее чем за год до выборов под предлогом борьбы с дороговизной жизни увеличил лимит на безналоговый интернет-шоппинг с 75 долларов до 150 долларов за отдельную посылку.

Объединение торговых палат и Организация малого и среднего бизнеса устроили активное лоббирование в Кнессете с требованием отменить указ, ссылаясь на неравные условия и угрожая перенести рабочие места в Иорданию и на Кипр.

Кнессет по представлению финансовой комиссии имеет право отменить указ министра финансов в течение 60 дней с момента его вступления в силу (указ Смотрича вступил в силу 24 декабря 2025 года). Министру финансов не удалось заблокировать рассмотрение вопроса в финкомиссии, которая рекомендовала отменить указ. 23 декабря, под давлением Смотрича, правительство большинством голосов одобрило указ, но это одобрение имело лишь декларативное значение. Однако добиться коалиционной дисциплины на голосовании в Кнессете Смотричу не удалось, несмотря на все усилия Нетаниягу, и в итоге Кнессет указ отменил.

Уже на следующий день Смотрич, как и обещал, подписал новый указ, немного изменив сумму лимита (до 130 долларов за посылку). В ближайшие две недели указ будет опубликован в государственном бюллетене "Решумот" и снова вступит в силу, после чего у Кнессета опять будут два месяца на его отмену.

Судя по откликам на происходящее в социальных сетях, вне зависимости от того, что будет дальше, свои очки в этой политической игре Смотрич набрал, противопоставив свою "борьбу с дороговизной жизни" ликудовской "поддержке групп интересов".

С другой стороны, это противостояние сильно снизило шансы на проведение двух других реформ Смотрича, реализация которых требует согласия Кнессета – реформы молочной отрасли и возрождения налога на землю.

А теперь давайте отвлечемся от политических интриг и поговорим об экономическом аспекте – причем глазами экономиста, а не потребителя, заинтересованного в сиюминутной выгоде.

Изначально освобождение от НДС на мелкую трансграничную торговлю предоставлялось из чистой прагматики таможенного администрирования. Страны старались избежать ситуации, при которой расходы на взимание налога были больше самого налога. При этом сам оборот таких посылок был незначительным и более-менее равномерным между странами.

Однако то, что было логичным в 1970-1990-е годы, перестало быть таковым в эру интернет-торговли. С одной стороны, автоматизация таможенного контроля, а тем более возможность взимать налог "у истока" – то есть переложить его взимание на платформу-продавца – снизила стоимость сбора налогов. С другой – китайские платформы вытесняли с рынков и местных производителей там, где они оставались, и местных ритейлеров. Фактически за счет освобождения от НДС субсидировалась китайская промышленность и торговля. Именно поэтому Австралия (2018), Новая Зеландия (2019), Европейский союз (2021), США (2025) отменили освобождение от НДС полностью. Великобритания обсуждает постепенную отмену к 2029 году, Турция резко снизила порог со 150 до 30 евро. Арабские страны тоже постепенно ужесточают безналоговый импорт. Таким образом, Израиль едва ли не в одиночку идет против глобальной тенденции.

Основной аргумент сторонников повышения лимита – борьба с дороговизной жизни и с крупными ритейлерами, завышающими цены. Проблема в том, что этот аргумент довольно слаб. Во-первых, он обходится госказне в 1,25 миллиарда шекелей в год недособранного НДС (после снижения лимита со 150 до 120 долларов будет обходиться в миллиард шекелей) в дополнение к тому миллиарду, который стоит лимит в 75 долларов. И это тот самый НДС, который только недавно поднимали для всех и на все, чтобы пополнить госказну. Во-вторых, НДС сам по себе регрессивный налог: чем беднее человек, тем больше он платит НДС относительно своего дохода. При этом ставшее предметом спора освобождение от НДС фактически достается более обеспеченным слоям населения: ведь онлайн-шоппинг практически не затрагивает продукты питания и жилищные расходы, на которые уходит большая часть дохода бедных слоев населения. Именно поэтому против шага Смотрича был и аппарат его министерства, и налоговое управление.

Просто для сравнения, как должна выглядеть правильная работа по снижению дороговизны жизни: управлению государственной регуляции удалось заставить министерства сельского хозяйства и здравоохранения сесть и согласовать изменения в регуляции продажи мясного фарша. Эти изменения не требуют изменений в законодательстве, достаточно утверждения правительством, и должны привести к снижению цен на мясной фарш для потребителя в интервале от 7% до 15%. Это от 700 миллионов шекелей до 1,8 миллиарда шекелей экономии в год, то есть приблизительно равноценно стоимости указа Смотрича, но эти средства экономятся за счет сокращения расходов на производство и логистику, а не за счет госказны.

Про ИИ и АЭС

Страсти по поводу интернет-покупок не помешали правительству единодушно утвердить решение о признании дата-центров объектами национальной инфраструктуры, то есть передать согласование их строительства из обычных органов проектирования в комиссию по национальным инфраструктурам.

Учитывая бум ИИ-технологий и необходимость минимизировать зависимость от чужих инфраструктур, желание упростить строительство дата-центров в Израиле и привлечь к этому глобальные корпорации вполне обосновано.

Вместе с тем, дата-центры являются крупными потребителями электричества, а в Израиле уже сейчас зазор между запасом производственных мощностей и потреблением электричества находится на уровне, грозящем проблемами на пиках потребления или при выходе пары электростанций из строя.

Прогноз на 2035 год говорил о необходимости строительства 15 электростанций для обеспечения спроса, но этот прогноз составлялся до ИИ-бума. За последний год было заявлено о строительстве около десятка крупных дата-центров с потреблением от 50 до 200 мегаватт электричества.

Именно поэтому межведомственная рабочая группа – в которую вошли представители минэнергетики, Управления по электроэнергии, компаний "Нога" и "Хеврат Хашмаль", бюджетного управления и главного экономиста минфина – рекомендовала внести ограничения на географию строительства дата-центров, сделав упор на их размещение в периферийных районах, где есть избыток возобновляемой генерации электричества и незагруженные электросети. К сожалению, эта рекомендация, как и рекомендация провести базовый анализ пределов пропускной способности электросети в центре страны, скорости исчерпания запасов газа и т.д., были проигнорированы.

Учитывая израильскую бюрократию и любовь к комиссиям, не исключаю, что решение не задерживать сейчас работу по привлечению корпораций к проектированию дата-центров до получения всех данных было оправданным. Но и без комиссии очевидно, что бесконтрольная застройка приведет к коллапсу электросети, особенно в центре страны, причем еще до того, как закончится дешевый собственный газ. В совокупности с нелюбовью израильтян к строительству новых электростанций у себя под боком, это означает, что израильским властям стоит активизировать усилия по соединению электросети с европейской (проект Great Sea Interconnector), несмотря на противодействие Турции, а также начать всерьез рассматривать возможности атомной энергетики.