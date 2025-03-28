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Экономика

Отчет управления продовольственной безопасности: 125 тысяч семей регулярно недоедают

Социальные проблемы
время публикации: 28 марта 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 09:42
Отчет управления продовольственной безопасности: 125 тысяч семей регулярно недоедают
Lara Savage/Flash 90

Совет по продовольственной безопасности опубликовал свой первый отчет, согласно которому в 2023 году 250 тысяч израильских семей не имели регулярного доступа к продуктам питания, из них 125 тысяч семей регулярно недоедали.

Основную часть семей составляют семьи с одним родителем, многодетные семьи, получатели пособия по прожиточному минимуму, люди, закончившие менее 8 классов школьного образования.

На данный момент национальная инициатива по продовольственной безопасности поддерживает только 26 тысяч семей. Причем программа предоставляет не только средства на продукты питания, но и экономическую консультацию и сопровождение диетологов.

Отчет, переданный министру социального обеспечения Яакову Марги, содержит рекомендации по существенному увеличению бюджета и системной реализации национальных программ продовольственной безопасности.

Также рекомендуется предоставить муниципальным органам и образовательным структурам инструменты по выявлению семей, не имеющих нормального доступа к продуктам питания.

Еще одна рекомендация – формирование "корзины здорового питания". Также рекомендуется заблокировать возможность покупки на продуктовые талоны "вредной пищи" – сладких напитков, снэков, сладостей.

Экономика
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