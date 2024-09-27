Агентство Moody's объявило о понижении кредитного рейтинга Израиля на две ступени

В пятницу, 27 сентября, международное рейтинговое агентство Moody's объявило о понижении кредитного рейтинга Израиля с A2 до Baa1 – сразу на две ступени. Напомним, что в феврале 2024 года агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до A2.

В качестве причин этого решения специалисты Moody's называют эскалацию на севере Израиля и тот факт, что израильский минфин не предпринял каких-либо существенных шагов для снижения бюджетного дефицита.

В феврале уже снижало кредитный рейтинг Израиля до уровня А2 с негативным кредитным прогнозом, в апреле решение о снижении кредитного рейтинга Израиля приняло агентство S&P.

В августе решение о снижении кредитного рейтинга Израиля приняло международное рейтинговое агентство Fitch. Тем не менее, позднее представители агентства Moody's выразили уверенность, что эскалация напряженности между Израилем и "Хизбаллой" не перерастет в полномасштабную войну, но это было до "атаки пейджеров".