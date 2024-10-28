Air Haifa увеличивает частоту полетов на Кипр до 6 рейсов в сутки
время публикации: 28 октября 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 11:40
Авиакомпания Air Haifa объявила об увеличении количества рейсов из аэропорта Бен-Гурион на Кипр до 6 рейсов в сутки с ноября 2024 года.
Стоимость билета из Израиля в Кипр начинается от 39 долларов, стоимость билета в обоих направлениях – от 98 долларов.
Компания планирует возобновить полеты за границу из аэропорта Хайфы с 1 декабря, при условии получения разрешения командования тылом.