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Экономика

Air Haifa увеличивает частоту полетов на Кипр до 6 рейсов в сутки

время публикации: 28 октября 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 11:40
Air Haifa увеличивает частоту полетов на Кипр до 6 рейсов в сутки
Wikipedia. Фото: Омер Бройде

Авиакомпания Air Haifa объявила об увеличении количества рейсов из аэропорта Бен-Гурион на Кипр до 6 рейсов в сутки с ноября 2024 года.

Стоимость билета из Израиля в Кипр начинается от 39 долларов, стоимость билета в обоих направлениях – от 98 долларов.

Компания планирует возобновить полеты за границу из аэропорта Хайфы с 1 декабря, при условии получения разрешения командования тылом.

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