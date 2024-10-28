Подписан контракт на поставку ЦАХАЛу партии лазерных ПРО "Щит света" на 2 млрд шекелей

Министерство обороны Израиля объявило о подписании контракта на закупку у концернов "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот" партии лазерных систем противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор").

Стоимость сделки – 2 миллиарда шекелей. Сроки поставки системы ЦАХАЛу не раскрываются. В то же время директор управления по разработке вооружений в министерстве обороны (МАПАТ) Дани Гольд заявил, что система готова к применению в боевых условиях.

Лазерная система ПРО "Щит света" должна стать дополнительным уровнем эшелонированной системы израильских ПРО, взяв на себя значительную часть функций "Железного купола".

Система способна уничтожать БПЛА, ракеты, минометные снаряды. При этом себестоимость каждого выстрела составляет около 10 долларов, и после перехвата нет угрозы от падения обломков противоракеты.

В то же время систем "Железный купол" по-прежнему продолжит функционировать как страхующая, а в случае плохой погоды – как основная.