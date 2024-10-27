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"Эль-Аль" отменил рейсы в Москву и из Москвы "из-за оперативных сложностей"

время публикации: 27 октября 2024 г., 16:12 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 16:48
"Эль-Аль" отменил рейсы в Москву и из Москвы "из-за оперативных сложностей"
Wikipedia.org. Фото: Александр Маркин

Авиакомпания "Эль-Аль" отменила ряд рейсов из Москвы в Израиль и из Израиля в Москву на несколько дней вперед (до 7.11.24), уведомив об этом пассажиров отмененных рейсов в некоторых случаях менее чем за сутки до вылета.

На сайте аэропорта "Бен-Гурион ближайшие московские рейсы обозначены как отмененные или "не окончательные", следующие за ними фигурируют, как выходящие по расписанию, однако в "Эль-Але" утверждают, что рейсы отменены, а таблица вылетов на сайте аэропорта пока не содержит корректную информацию.

Дозвонившись до отдела обслуживания клиентов, пассажиры получили предложение обменять свои билеты на отмененные рейсы на другие дни – однако ближайшая дата вылета оказалась 1 января. Компания обещает вернуть деньги, уплаченные за билеты, в предусмотренные законом сроки.

Некоторые пассажиры предпочли купить билеты на рейсы других авиакомпаний, но замена для большинства клиентов оказалась гораздо менее удобной.

В ответ на запрос Newsru.co.il представительница авиакомпании "Эль-Аль" сообщила: "В связи с оперативными сложностями компания "Эль-Аль" была вынуждена отменить некоторые рейсы "Москва – Тель-Авив". Пассажиры, рейсы которых отменяются, получили и получат соответствующие сообщения, им будет позволено выбрать любой из устраивающих их вариантов альтернативных рейсов в дополнение к положенному им по закону".

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