Прошли успешные испытания лазерной системы ПРО "Щит света"

В Израиле прошли успешные испытания новой лазерной системы противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор"), израильской оборонной промышленностью совместной с ЦАХАЛом и министерством обороны. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Система предназначена для перехвата крылатых ракет и беспилотников, и ее главное преимущество - низкая стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов).

Ожидается, что система поступит на вооружение ЦАХАЛа в конце 2025 года.