Прошли успешные испытания лазерной системы ПРО "Щит света"
время публикации: 05 сентября 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 20:17
В Израиле прошли успешные испытания новой лазерной системы противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор"), израильской оборонной промышленностью совместной с ЦАХАЛом и министерством обороны. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".
Система предназначена для перехвата крылатых ракет и беспилотников, и ее главное преимущество - низкая стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов).
Ожидается, что система поступит на вооружение ЦАХАЛа в конце 2025 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2024