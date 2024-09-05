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Израиль

Прошли успешные испытания лазерной системы ПРО "Щит света"

время публикации: 05 сентября 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 20:17
Прошли успешные испытания лазерной системы ПРО "Щит света"
Фото: кадр из видео министерства обороны

В Израиле прошли успешные испытания новой лазерной системы противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор"), израильской оборонной промышленностью совместной с ЦАХАЛом и министерством обороны. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Система предназначена для перехвата крылатых ракет и беспилотников, и ее главное преимущество - низкая стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов).

Ожидается, что система поступит на вооружение ЦАХАЛа в конце 2025 года.

Израиль
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