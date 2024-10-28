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Экономика

Ynet: обсуждение закрытия министерств отложено

время публикации: 28 октября 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 09:25
Ynet: обсуждение закрытия министерств отложено
Amit Shabi/POOL

Встреча руководства министерства финансов и генерального директора министерства главы правительства Йоси Шели, на которой должно было обсуждаться закрытие пяти министерств, отложена и уже не состоится до голосования правительства по проекту госбюджета в четверг, 31 октября.

Согласно порталу ynet, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен поддерживать закрытие министерств на текущий момент.

Напомним, что министерство финансов предлагает закрыть 5 из 10 следующих министерств:

- Министерство поселенческой деятельности и национальных задач (Орит Струк)

- Министерство наследия (Амихай Элиягу)

- Министерство по делам Иерусалима и еврейской традиции (Меир Поруш)

- Министерство по связям с диаспорой и борьбе с антисемитизмом (Амихай Шикли)

- Министерство регионального сотрудничества (Давид Амсалем)

- Министерство по стратегическим вопросам (Рон Дремер)

- Министерство социального равенства и продвижения статуса женщин (Май Голан)

- Министерство по развитию Негева и Галилеи (Ицхак Васерлауф)

- Министерство науки, инноваций и технологий (Гила Гамлиэль)

- Министерство по делам религий (Михаэль Малкиэли).

Напомним также, что Всеобщая федерация профсоюзов назвала закрытие министерств предварительным условием для переговоров с ним по поводу замораживания зарплат госслужащих и других мер консолидации, требующих согласия профсоюзов.

Экономика
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