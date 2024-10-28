Ynet: обсуждение закрытия министерств отложено
Встреча руководства министерства финансов и генерального директора министерства главы правительства Йоси Шели, на которой должно было обсуждаться закрытие пяти министерств, отложена и уже не состоится до голосования правительства по проекту госбюджета в четверг, 31 октября.
Согласно порталу ynet, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен поддерживать закрытие министерств на текущий момент.
Напомним, что министерство финансов предлагает закрыть 5 из 10 следующих министерств:
- Министерство поселенческой деятельности и национальных задач (Орит Струк)
- Министерство наследия (Амихай Элиягу)
- Министерство по делам Иерусалима и еврейской традиции (Меир Поруш)
- Министерство по связям с диаспорой и борьбе с антисемитизмом (Амихай Шикли)
- Министерство регионального сотрудничества (Давид Амсалем)
- Министерство по стратегическим вопросам (Рон Дремер)
- Министерство социального равенства и продвижения статуса женщин (Май Голан)
- Министерство по развитию Негева и Галилеи (Ицхак Васерлауф)
- Министерство науки, инноваций и технологий (Гила Гамлиэль)
- Министерство по делам религий (Михаэль Малкиэли).
Напомним также, что Всеобщая федерация профсоюзов назвала закрытие министерств предварительным условием для переговоров с ним по поводу замораживания зарплат госслужащих и других мер консолидации, требующих согласия профсоюзов.