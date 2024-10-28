Минфин хочет сократить бюджет системы образования на 400 млн шекелей

Помимо планов по повышению доходной части бюджета, министерство финансов вынуждено будет пойти на сокращение расходной части, чтобы уложиться в заявленный дефицит госбюджета в 4% в 2025 году.

Очевидно, что часть сокращений будет проведена в виде фронтального секвестра – равномерного сокращения бюджетов всех министерств. Однако в дополнение к этому минфин разослал министерствам варианты целенаправленных сокращений.

В частности, было предложено на 400 миллионов шекелей сократить бюджеты министерства просвещения и системы высшего образования, что вызвало возмущение обеих структур самим форматом предложения.

Министерство просвещения подчиняется министру, тогда как системой высшего образования руководит совет по высшему образованию, функционирующий как независимая структура, имеющая отдельные бюджеты. Поэтому и ведомство Йоава Киша и руководство вузов требуют вести с ними переговоры раздельно.

Еще одной структурой, бюджет которой планируют сократить в министерстве финансов, является министерство экономики Нира Барката, которое может недосчитаться в следующем году 270 миллионов шекелей, включая 100 миллионов шекелей бюджета управления инвестиций