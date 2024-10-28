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Израильский удар по Ирану уронил цены на нефть

время публикации: 28 октября 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 07:07
Израильский удар по Ирану обрушил цены на нефть
AP Photo/Martin Meissner

Тенденция к снижению цен на нефть, наметившаяся в сентябре на фоне слабого спроса и роста предложения, остановилась в октябре в связи с иранским ударом по Израилю и ожиданием израильского ответа.

После того, как Израиль нанес ответный удар и стало ясно, что он не стал трогать нефтяные и ядерные объекты Ирана, стоимость черного золота снова пошла вниз.

С момента нанесения ответного израильского удара стоимость барреля нефти марки Brent упала в цене на 3,5 доллара до 72,6 долларов, а баррель нефти WTI подешевел на 3,4 доллара до 68,4 доллара за баррель.

Банк Citi снизил прогноз по ценам на нефть Brent в четвертом квартале до 70 долларов за баррель.

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