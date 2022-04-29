После объявления о покупке Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $4 млрд

Американский миллиардер Илон Маск продал 4,4 млн акций основанной им компании Tesla Inc. на общую сумму около $4 млрд, следует из регуляторных документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Цена продаваемых акций варьировалась от $870 до $1 тыс. за бумагу, отмечают агентства Bloomberg и "Интерфакс".

25 апреля совет директоров Twitter объявил, что принял предложение Илона Маска. Компания будет продана ему за 44 млрд долларов, 54,2 доллара за акцию. С этой сделкой Twitter перестает быть публичной компанией и переходит в частную собственность самого богатого человека планеты. По состоянию на апрель 2021 года в компании работали 5500 сотрудников, у нее было 35 офисов по всему миру.

По оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет $252 млрд. Он является самым состоятельным человеком в мире. Но большая часть его благосостояния представлена в виде долей в основанных им компаниях Tesla и Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). Маск не получает зарплату в этих компаниях, хотя входит в топ-менеджмент. Вместо этого он получает вознаграждение акциями.