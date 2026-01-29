x
29 января 2026
Экономика

Курс валют в Израиле 29 января 2026 года: доллар самый дешевый за пять лет

Курсы валют
Банк Израиля
время публикации: 29 января 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 15:25
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 29 января, валютные торги завершились понижением курса доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,162% и составил 3,086 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,448% и составил 3,687 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий примерно за пять лет.

