Курс валют в Израиле 29 января 2026 года: доллар самый дешевый за пять лет

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 29 января, валютные торги завершились понижением курса доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,162% и составил 3,086 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,448% и составил 3,687 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий примерно за пять лет.