17-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ливана и Ирана, ЦАХАЛ атакует объекты КСИР и "Хизбаллы"

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 16 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 8000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 16 дней войны атаковала около 7000 целей. Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

17-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 16.03.2026

03:00

Атакован международный аэропорт на иранском острове Киш.

02:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в Негеве, включая Беэр-Шеву и приграничные с Газой районы. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. МАДА: сведений о пострадавших нет.

Сигналы тревоги "Цева адом" прозвучали в поселках Мисгав Ам, Кфар Гилади, Метула, Кфар Юваль, на границе с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

Cо стороны Ирана был атакован международный аэропорт Дубая (Объединенные Арабские Эмираты).

01:00

Взрывы в Ширазе, на юго-западе Ирана.

Снова были слышны взрывы в Тегеране. Виден дым над комплексом научно-исследовательского института.

Ракетный обстрел территории Израиля из Ирана. Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Шфеле, Ярконе, Самарии. МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежища, нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Иракские шиитские боевики выпустили ракеты по американской базе в Эрбиле.

00:00

Из Бейрута сообщили о новых ударах ВВС ЦАХАЛа.

Удар ЦАХАЛа по цели в Бинт-Джбейле, на юге Ливана.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Манаре, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

Артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе Хиама, на юге Ливана.

Армия обороны Израиля объявила об очередной волне ударов по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" в Бейруте. Ливанские источники сообщают о серии взрывов в южной части Бейрута, в частности о нанесении удара по зданию в районе Харет-Хрейк.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 17 человек: 16 израильтян, филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

15. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

16. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

17. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.