Правительство продлит разрешения на работу для иностранных строителей, отработавших пять лет

Межведомственный комитет по вопросам иностранных рабочих под председательством гендиректора министерства главы правительства принял решение продлить на шесть месяцев разрешения на работу для тысяч иностранных рабочих в строительной отрасли, находящихся в Израиле более 63 месяцев, и разрешить им остаться в стране до июля 2026 года.

Решение было принято по настоянию Асоциации строительных подрядчиков и Ассоциации кадровых агентств по найму иностранных рабочих.

Для вступления в силу решение требует подписи министра внутренних дел.

В общей сложности срок действия рабочих виз истек у приблизительно 3000 иностранных строителей. Следует отметить, что это уже второе продление виз, поскольку изначально они должны были покинуть страну до конца декабря 2025 года.

На текущий момент квота на иностранных строительных рабочих в Израиле составляет 110 тысяч человек. Квота была резко увеличена после запрета на найм рабочих из Палестинской автономии после резни 7 октября 2023 года и последовавшей за ней Войны Железных мечей. За два года строительная отрасль так и не смогла выбрать всю квоту – на данный момент в стране заняты около 75 тысяч иностранных рабочих.