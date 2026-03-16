Перед войной с Ираном инфляция выросла на 0,2%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в феврале 2026 года индекс потребительских цен вырос на 0,2%, в соответствии с прогнозами аналитиков. Уровень годовой инфляции также вырос на 0,2% и составил 2%.

Наиболее заметный рост цен наблюдался в категориях свежих фруктов (3,6) и культуры и развлечений (0,8%). Продукты питания, содержание жилья, транспорт подорожали на 0,3%

Наиболее заметное снижение цен – в категориях одежды (-3,3%) и свежих овощей (-1,4%). Мебель и оборудование для дома подешевели на 0,2%.